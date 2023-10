Com ONGs e Minha Casa Minha Vida, energia solar chega a comunidades do Rio

"Já aconteceu de um aluno nosso conseguir R$ 500 num único dia de trabalho".

Um desses alunos é André Luiz de Souza. Há dois anos, ele concluiu o curso promovido pela Sankofa e imediatamente começou a instalar painéis e quadros elétricos, com carteira assinada.

"Consegui fazer uma boa reforma na minha casa e viajei para lugares que nunca imaginaria ir", ele mora na Coruja com sua esposa.

"A energia solar é um símbolo do desenvolvimento sustentável"

Gabriele Oliveira, formada em logística, também aprendeu noções de instalação de painéis, além de habilidades comerciais.

Atualmente, ela é voluntária no projeto, trabalhando no relacionamento com as pessoas e na organização de eventos. "Hoje vejo outras oportunidades por meio da energia solar".