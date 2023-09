'Maldição da pedreira': moradores querem parque em local de crime chocante

Duas adolescentes foram abusadas no casarão em ruínas próximo à pedreira, que por anos ganhou fama de ser um antigo castelo mal-assombrado. O homem assistiu à namorada ser violentada e foi lançado na pedreira.

"Se você pular certinho no centro da lagoa, você sobrevive", disse, segundo relato, um dos ladrões. O corpo só foi encontrado dias depois. Uma mulher morreu esfaqueada e as duas sobreviventes foram internadas em estado grave. As ações duraram cerca de três horas.

"Lembro que era um lugar abandonado para onde elas foram arrastadas, com uma escadaria antiga, uma piscina cheia de folhas abandonadas. Um cenário de terror, mesmo. O que fizeram comigo levarei para sempre", diz ao UOL uma das sobreviventes, que se mudou de São Paulo após o crime e preferiu não revelar a identidade.

Quando decidiram matar a gente com facadas, eu escutava tudo. Me arrastei na direção da minha amiga e falei para ela ficar calma, que haviam ido embora. Ela estava com os olhos abertos, mas depois descobri que já estava morta. Me arrastei e consegui ajuda de um vizinho, que buscou outra vizinha com telefone em casa para chamar a polícia.

Sobrevivente dos assassinatos do Educandário

Os homens foram presos e condenados a 38 anos de prisão por assalto, estupro e homicídio. Laércio, apontado como líder do trio, voltou a praticar crimes nos anos 2000, quando foi solto e teve o restante da pena perdoada pela Justiça.

O paradeiro das outras duas "feras" é desconhecido. Augusto "Japonês", na época menor de idade, foi o primeiro a ser preso pela polícia nos anos 1980. Segundo moradores, a família possuía comércios, mas se mudou do Educandário após a prisão e nunca mais retornou. Carlão foi o último a ser preso pela Rota. Os últimos registros penitenciários datam dos anos 1990.