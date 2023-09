Com desmonte da fiscalização e recordes de desmatamento, o governo de Jair Bolsonaro foi para Raimundão uma triste volta ao passado. Ele define os últimos anos como um verdadeiro desastre.

"A nossa reserva sofreu um processo de invasão e de destruição muito grande, incentivado por este governo que passou. Foi péssimo para as populações extrativistas e indígenas", conta.

Segundo dados da Plataforma Terra Brasilis do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os piores índices de desmatamento na Resex Chico Mendes foram registrados nos últimos quatro anos, desde que esses dados começaram a ser coletados em 2008: está em 5º lugar do ranking de desmatamento acumulado em unidades de conservação na Amazônia Legal.

Para agravar ainda mais o cenário, o crime organizado avança rapidamente. Junto com desmatamento, grilagem, caça ilegal, garimpo e narcotráfico trouxeram de volta a violência à região.

. Raimundão, Jaime Araújo, Osmarino Amâncio, o chefe indígena Suero Kaxinawá, Chico Mendes e Zé Corrêa, durante viagem à Brasília em 1987, no nascedouro da 'Aliança dos Povos da Floresta'. Imagem: Reprodução Instituto Chico Mendes

Os tempos de conflitos deixou marcas também em sua família. "Eu tenho muita tristeza na minha vida", desabafa Raimundão.

"Se eu não fugi da luta antes do Chico morrer, depois é que não iria fugir mesmo", diz. "Fui para o estado de Rondônia, pro Vale do Guaporé, para a região de Cruzeiro do Sul, onde Chico tinha deixado iniciado um trabalho, fui lá para dar continuidade".

Sua esposa, com quem teve três filhos, no entanto, não aguentou a ausência e o casamento acabou. Dos três filhos, só a mulher sobreviveu. "Os dois rapazes se envolveram com drogas e foram assassinados."

Ele voltou a se casar e, com a nova companheira, teve mais cinco filhos. "Graças a Deus, foi no tempo em que as coisas já tinham se acalmado por aqui, e como eles já estão todos adultos, agora eles que cuidam de mim."