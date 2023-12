Quando as primeiras rachaduras apareceram nas paredes, os moradores do bairro do Pinheiro, em Maceió, não deram muita bola. Acreditavam ser apenas um problema comum.

Agora, quase dez anos depois, essas residências não existem mais. Viraram memórias do maior desastre ambiental urbano em curso do Brasil, causado pela exploração de minas da Braskem - empresa petroquímica que nega a responsabilidade, mas que desde 2020 já pagou R$ 9,2 bilhões por danos aos moradores e ao poder público.

Na tentativa de registrar as histórias de quem precisou abandonar a vida que tinha no bairro, o artista visual Paulo Accioly, que também vivia no Pinheiro, decidiu chamar atenção para o problema colando nas casas destruídas grandes lambe-lambes com fotos de moradores que foram evacuados.

Assim, nasceu o projeto "A gente foi feliz aqui". E estas são algumas das histórias que o artista registrou no meio do desastre: