Conferência propõe 'cavalo de pau' na educação e pressiona MEC

Com validade de 10 anos, o plano é — ou deveria ser — a política de estado que deve ser cumprida independentemente da gestão eleita. Estabelece metas para acesso e permanência da escola, qualidade do ensino, expansão da educação pública, estipula níveis adequados de investimento e disciplina instrumentos de gestão, avaliação e fiscalização.

As principais propostas incluem:

Revogação do Novo Ensino Médio e substituição por um novo modelo em tramitação no Congresso (PL 2601/2023 e PL 5230/2023).

Revogação da Base Nacional Comum Curricular e substituição por um novo projeto curricular a ser construído.

Revogação da BNC Formação, política de formação de professores que deve ser substituída pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para as licenciaturas.

Universalização da pré-escola a partir dos 4 anos, do Ensino Fundamental de 9 anos e garantia de educação para toda a população até 17 anos.

Triplicar matrículas da educação profissionalizante no Ensino Médio.

Educação de tempo integral (sete horas) para pelo menos 50% dos estudantes.

Padrões de qualidade para a educação a distância.

Implantação efetiva do custo aluno-qualidade, patamar mínimo a ser investido considerando critérios de qualidade de ensino e não o orçamento disponível.

Investimento de 10% do PIB em educação.

Isso tudo na teoria. Na prática, por falta de sanções para seu cumprimento — algo a cargo da Lei de Responsabilidade Educacional, que ainda não existe —, o PNE pode ser desvirtuado, limitado ou virar obra de ficção (como nos governos Temer e Bolsonaro).

Ainda assim, serve como instrumento de pressão do autodenominado "campo popular" ou pelo "direito à educação" sobre a titubeante gestão de Camilo Santana no Ministério. Há o aspecto simbólico de cobrar que a lei seja cumprida. Ou seja: mesmo capenga, a existência do PNE serve para a sociedade civil cobrar uma educação mais decente. Daí a disputa pela feição final do plano.

Resumindo muito, há três principais forças no polarizado terreno de disputa das políticas educacionais, cada uma com concepções bem diferentes do que deveria ser a educação.