"O dia que sempre parecia impossível aconteceu", anuncia a voz em off do vídeo "O Santos vai renascer". Em tom épico, com imagens da torcida aos prantos e trilha sonora de "Jesus Chorou", dos Racionais, fala-se em "trauma", "ferida aberta", "sensação de morte", "clima de luto", "página mais triste da nossa história", "desespero", "angústia" e outras hipérboles negativas para se referir ao inédito rebaixamento.

Não me reconheço nesse melodrama. O Santos cair para a série B parecia "impossível" a quem? Impossível era encontrar um santista confiante de que o time já tinha se livrado do cadafalso ao chegar a 43 pontos. Na última rodada, apesar de só 3 das 27 combinações possíveis de resultado rebaixarem o Peixe, não havia sequer uma alma tranquila na Vila Belmiro. A história lhes deu razão.

A gestão Rueda fez força para cair, mas a quase certeza do "vai dar ruim" vem de antes. Em boa medida, somos produtos de nosso tempo, e as marcas que ele nos imprime, sobretudo durante a infância e a juventude, podem ser duradouras. Fui criança no final dos anos 1980, adolescente na década de 1990 e tenho uma tese: para quem foi forjado santista nessa época, a relação com o time sempre vai ser de desconfiança e cautela, às vezes de pessimismo e medo.

Exagero? Imagine o desespero de Rodolfo Rodriguez, o mítico arqueiro uruguaio, ao olhar para o então esburacado campo do Urbano Caldeira e enxergar a seguinte linha: Ijuí, Davi, Pedro Paulo e Luisinho; Celso, Antonio Carlos, Mendonça e Glauco; Edelvan e Osmarzinho. Foi com nomes desse quilate que o alvinegro disputou a Copa União de 1987. Não corria o menor risco de dar certo: em 15 jogos, apenas duas vitórias, penúltimo na classificação geral. Uma bênção que o rebaixamento só tenha sido oficialmente instituído no ano seguinte. Caso contrário, estaríamos na segundona de mãos dadas com o lanterninha do certame, o Corinthians.

Quando o assunto é desempenho pífio no Campeonato Brasileiro, o triênio 1987-1988-1989 não deve nada aos três últimos tenebrosos anos. À salvação por inexistência de descenso de 1987 sucedeu-se, em 1988, outra campanha lamentável: 18o lugar, a apenas 3 pontos da degola.

O ano seguinte foi ainda mais estranho. Novamente péssimo, o Santos era nome certo no "torneio da morte", um hexagonal que definiria os quatro rebaixados. Salvou-se por uma canetada: amparado por uma liminar na justiça comum, o Coritiba recusou-se a jogar com o Peixe em Juiz de Fora (o Couto Pereira estava interditado) em dia e horário diferente de outra partida decisiva para suas pretensões. O Santos foi ao estádio e venceu por W.O. Querendo demonstrar força no comando da CBF, um então novato Ricardo Teixeira resgatou o alvinegro e esmagou o revoltoso Coxa Branca com um rebaixamento sumário.