Não é de hoje que discutimos a responsabilidade de pequenas, médias e grandes empresas em serem catalisadoras de ações e discussões que transformam a atitude de quem consome. A discussão é sobre o poder e busca por exemplos positivos —e, assim, unir mobilização e engajamento nas questões mais urgentes ao país.

Para muitas, o chamamento só veio pela visão ESG, adotado no setor corporativo com intuito de garantir estratégias sociais e ambientais que se tornem efetivas dentro e fora do mercado. Mas há quem tenha sido a primeira de muitas, bem antes do termo, tornando-se reconhecida dentre as demais por criar sistemas que hoje são replicados em diversas vertentes, como o caso da Natura, que atua há mais de 50 anos no ramo de cosméticos.

Para Denise Coutinho, diretora de marketing da empresa, a marca valida nas suas ações, as crenças que norteiam a própria empresa, na busca por acompanhar a sociedade e as mudanças necessárias de consumo e escolha. ''São muitas conversas relevantes, e é cada vez mais papel das empresas fomentar aquilo que tem a ver com seus propósitos, a investir nos diálogos de evolução''.