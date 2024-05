Detran suspende prazo de multa, licenciamento e CNH devido a cheias no RS

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em parceria com o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande Sul), decidiu pelo adiamento de 90 dias de prazos referentes a registro de veículos, multas e habilitação devido aos alagamentos ocorridos no estado gaúcho após as fortes chuvas das últimas semanas.

O que aconteceu

Devido às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, as autoridades estão impossibilitadas de trabalhar após o Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) precisar desligar preventivamente seu data center por sua sede ser atingida pelas águas.

Por esse motivo, o Contran e o Detran-RS comunicaram uma suspensão dos prazos de registro de veículos, multas e habilitações por 90 dias.