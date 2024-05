Como locadoras ajudam a desvalorizar o carro que você tem na garagem

O setor de alugueis de carros teve um faturamento bruto de R$ 44,9 bilhões no Brasil em 2023, uma alta de 22% em relação a 2022. Para potencializar esses ganhos, as locadoras conseguem bons preços nos veículos das montadoras. E a dúvida que fica é: vender carros para locadoras desvaloriza o produto?

Durante um período, as locadoras lucravam alto com a venda de seminovos, pois conseguiam bons descontos na compra de automóveis. Isso afetava tanto a concessionária como os consumidores, que viam seus veículos vendidos por valor bem abaixo do mercado.

Mas ele perde valor?

A resposta é depende. Segundo os especialistas, quando um modelo é muito vendido pelas locadoras, ele acaba se desvalorizando no mercado de usados.