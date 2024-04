Donos de Tesla reclamam de atualização que faria carro 'ralar' roda na guia

A Tesla havia oferecido um teste gratuito de um mês do software FSD para todos os proprietários com veículos equipados com o hardware necessário. A marca oferece o serviço por US$ 12 mil (R$ 63 mil) como opcional, enquanto outros motoristas pagam uma taxa de assinatura mensal de US$ 200 (R$ 1.060).

Porém, muitos desses usuários com assinaturas gratuitas estão dizendo que encontraram danos em seus carros depois de usar o FSD.

O problema, entretanto, já ocorreu com outros veículos com FSD desde sua implementação. A marca não informou nada oficial sobre a atualização. Apenas diz que o motorista precisa estar "pronto para assumir" o controle do carro a qualquer momento.

