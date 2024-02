Dúvidas com seu insulfilm? Como regularizar o carro sem gastar uma fortuna

Na ausência desse equipamento, verifica-se o percentual informado no próprio insulfilm.

Se o índice estiver em desacordo com as exigências, não for localizado ou não apresentar condições de legibilidade, trata-se de infração grave, com as mesmas penalidades informadas acima.

A fiscalização das películas cabe aos Detrans (Departamentos Estaduais de Trânsito), além de PRF (Polícia Rodoviária Federal), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Nas vias urbanas e rodovias e estradas estaduais de São Paulo, essa verificação fica a cargo da Polícia Militar.

Outros itens que dão multa