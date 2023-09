Como dono de picape se conecta mesmo no meio do nada com a internet do Musk

Quem circula muito por regiões que desconectam as pessoas do restante do mundo sabe como a ausência prolongada de sinal de internet pode ser agonizante. Não só em cidades remotas ou em estradas isso ocorre, como também até em cidades grandes, em pontos onde há "buracos" na cobertura de dados de celulares. Mas para o dono de uma picape que viralizou nas redes, com a antena do Elon Musk na caçamba, os problemas acabaram.