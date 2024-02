Dirigindo devagar? Por que regular uso de maconha ao volante é desafiador

Por que é difícil estabelecer limite?

Ao contrário do álcool, cujos efeitos são sentidos de forma relativamente rápida e se correlacionam com a concentração da substância no sangue, os da cannabis podem ocorrer também mais tarde e durar muito mais tempo.

No caso do álcool, a concentração no sangue se correlaciona de forma relativamente confiável com um certo nível de deficiência e um risco aumentado de acidentes. Já a relação entre a concentração de THC no sangue e a capacidade de condução é menos clara: não existe um limite estabelecido para dirigir com segurança.

Justamente por esse motivo, é difícil definir um limite uniforme para a cannabis no trânsito que seja cientificamente sólido e aplicável na prática.

Por que os limites de THC são distintos

Ao fumar maconha, a concentração de THC no sangue inicialmente aumenta de forma acentuada, mas, depois, cai com a mesma rapidez. O THC é distribuído em tecidos bem supridos de sangue, como pulmões, coração, fígado e cérebro, e é inicialmente depositado no tecido adiposo. A partir de lá, ele retorna à corrente sanguínea nos dias e semanas seguintes.