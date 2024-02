Golpe do retrovisor, da moeda: os truques de ladrões para roubar carros

Você está parado no trânsito e uma pessoa "acidentalmente" toca no retrovisor do carro. Então, você abre o vidro do veículo para realinhar o retrovisor e é surpreendido por um assaltante, que leva seu celular.

Esse é o golpe do retrovisor. Um vídeo que correu nas redes sociais apresentava o caso de um homem que cometeu o crime agindo com um comparsa. A ideia dos bandidos é usar do fator distração para reduzir a vigilância do motorista e cometer pequenos assaltos.

Mas não há somente este golpe na lista dos perigos para o motorista.