Pedágio sem cancela: por que cobrança mais barata ainda não está valendo

O pedágio sem cancela, conhecido como free flow, está em funcionamento em alguns locais no Brasil. A cobrança proporcional, porém, com a tarifa que levaria em conta a quilometragem percorrida pelo usuário com base nas passagens do veículo pelos pórticos instalados nas estradas, ainda não está acontecendo.

Os pórticos instalados em caráter experimental na rodovia Rio-Santos, nos trechos de Mangaratiba, Itaguaí e Paraty (RJ), e estadual ERS-122, entre os municípios de Flores da Cunha e Antônio Prado no Rio Grande do Sul, têm realizado cobrança integral do valor da tarifa, sem diferenciação do trecho percorrido.

Questionada pela reportagem, a concessionária CCR-Rio Santos afirma que o sistema free flow prevê diferentes formas de cobrança, não apenas a proporcional. Ainda diz que a maneira atual de cobrança, através dos pórticos instalados na rodovia, é estabelecida pelo contrato de concessão definido pela ANTT e que continuará sendo feita pelo valor cheio - não há previsão em contrato para a aplicação neste trecho da cobrança por quilômetro percorrido.