Será que voa? Pedreiro constrói helicóptero com motor de Fusca na Bahia

Eu trabalhava à noite, quando chegava do trabalho, até duas, três horas da manhã. Durante quase um ano eu dormi umas três, quatro horas por noite só. Meu foco era a construção do helicóptero. Aos finais de semana, em vez de descansar, ficava na minha oficina improvisada e continuava trabalhando. Meus filhos, que moram comigo, me apoiavam, traziam um lanchinho, água, tudo para eu não precisar parar. Quando ele ficou pronto, que liguei o motor e as hélices giraram, eu chorei. Chorei feito criança.

Antonio de Matos

O pedreiro conta que os vizinhos riam dele durante todo o tempo em que ele se dedicou à construção do protótipo. Faziam piadas maldosas. Mas Antonio seguia firme, sem dar atenção às chacotas. "Me chamavam de louco, pirado. Mas ajudar que é bom, ninguém ajudou. Nem prefeitura, nem empresários. Fiz tudo sozinho mesmo. Com a ajuda de Deus. Não tenho carro, nem moto, ando de bicicleta para economizar. Mas agora tenho um helicóptero", declara, orgulhoso.

Aeronave experimental

Antonio afirma que chegou a investir entre R$ 45 mil a R$ 50 mil na construção do protótipo, que conta com um banco de ônibus para o lugar do piloto e possui apenas 220 quilos de peso total - 30 quilos a menos do que as aeronaves classificadas como sujeitas à autorização do órgão para a realização de voos, diz

"Como é uma aeronave experimental, eu posso colocá-la em voos curtos, em locais não habitados, sem precisar de autorização da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]. Pesquisei tudo antes de começar o projeto. Não posso usar aeroportos ou pistas autorizadas, apenas fazer experiências em locais desabitados".

O pedreiro busca parcerias para substituir o motor de Fusca por outro maior e mais potente, o que seria suficiente para o helicóptero subir a uma altura de até mil metros. Na opinião de Antonio, que planeja testar a aeronave em campo até o ano que vem, seu protótipo pode servir como modelo para a construção de aeronaves leves e eficientes, a um custo muito baixo.