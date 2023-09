Arapucas do trânsito: 5 sinalizações ilegais que fazem você levar multa

3 - Mesmo irregular, placa rende multa

Imagem: Reprodução

Em muitos municípios, é instalada sinalização permitindo apenas o estacionamento de veículos vinculados a determinada entidade ou órgão, público ou particular - como carros oficiais ou de associações, sindicados e igrejas.

Essa "reserva", contudo, é ilegal, pois não está prevista na Resolução nº 965/2022 do Contran, que trata de vagas de estacionamento específicas em vias públicas. .

Apesar de a sinalização ser irregular, o motorista desavisado que estacionar em local com esse tipo de sinalização estará sujeito a ser autuado por infração grave prevista no Artigo 181 do CTB, que prevê multa no valor de R$ 195,23, acrescida de cinco pontos no prontuário do condutor e da remoção do veículo.

4 - Semáforos que causam congestionamento

Imagem: Agência O Globo

Quando não estão com os estágios de tempo devidamente programados e sincronizados com os demais equipamentos de uma via, os semáforos podem acarretar congestionamentos, fazendo com que o motorista fique parado na pista por "horas a fio".