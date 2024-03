Honda virou premium? Carros da marca japonesa vivem preços nas alturas

O cenário exibe uma fragilidade da operação da marca japonesa no país: a limitação de produção em sua fábrica em Itirapina (SP) e a dificuldade de importar carros do México, que tem acordo de livre mercado com o Brasil. Enquanto o cenário não mudar, é provável que japonesa continue apostando nas versões mais "refinadas" - e caras - de seus carros.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.