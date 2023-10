Dito isso, vamos focar apenas nas três reformas regulamentadas e ver se vale a pena considerar esse tipo de pneu.

Não gosto de pneus reformados e sempre recomendo a troca por compostos 100% novos. Por melhor que seja o processo da reforma, não é possível que o consumidor possa identificar a carcaça de origem do pneu, portanto é certo que carcaças de pneus diferentes vão equipar o mesmo carro, podendo comprometer o comportamento dinâmico.

Também é provável que a carcaça tenha passado por avarias ao longo da sua vida, algo que nem sempre é observado em uma inspeção visual e será mascarado no processo da reforma.

Porém, mesmo ciente de tudo isso, entendo que pneus reformados podem ser as únicas alternativas para algumas necessidades. Confesso que já precisei de pneus reformados quando tive meu primeiro carro. Em uma das trocas, fui convencido a colocar remoldados da marca BS Colway, que nem existe mais. Naquele momento da minha vida, a grana curta fez com que esses pneus fossem a solução para substituir os antigos desgastados.

Não demorou para que notasse as diferenças ao volante. Os pneus eram mais ruidosos e trepidavam em altas velocidades. Com o tempo de uso, percebi que o desgaste da banda de rodagem era bem mais rápido e algumas bolhas apareceram. Não lembro bem o quanto rodei com ele, mas acho que foi algo entre 20 mil e 30 mil km. Depois disso, na primeira oportunidade, voltei a usar pneus novos de alguma dessas marcas consagradas no mercado. Foi como se tivesse trocado de carro.

Feito o alerta, imagino que só vale a pena em casos como esse, em que não é possível esticar o orçamento para comprar pneus realmente novos. O leitor pode alegar que quem não tem condições de manter não deve ter carro. Mas vamos com calma: ninguém quer passar por apertos financeiros, mas é a realidade de muitos. Quem precisa de carro para trabalhar, está com pouca grana e precisa trocar os pneus não vai simplesmente ficar sem automóvel, mas sim procurar alternativas para isso, algo que os compostos reformados conseguem atender.