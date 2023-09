Porsche Cayenne S: último SUV antes de virar 100% elétrico vale a pena?

Campeão de vendas da Porsche, com mais de 1,25 milhão de unidades comercializadas desde o seu lançamento em 2002, o Cayenne acaba de receber a última grande atualização antes da chegada da quarta geração em 2025, que terá propulsão 100% elétrica. Ou seja, aos que não abrem mão da experiência que só a combustão pode proporcionar, o carro dos nossos testes está em sua melhor forma.

Custa a partir de R$ 810 mil, mas as cifras podem aumentar bastante com as inúmeras possibilidades de customização. Mas o seu preço de base já é o suficiente para reunir a gama mais completa de itens de conforto e conectividade dentro da marca.

Se mesmo assim isso não for o bastante, ainda mais telas, itens esportivos e de segurança podem ser adicionados por mais alguns milhares de reais adicionais. É como dizem: "o céu é o limite".

Mas como se sai o maior Porsche feito para as famílias? Montamos em uma belíssima unidade azul com rodas pintadas de cinza fosco e com alguns adicionais de tecnologia para descobrir a resposta.

Desvendando o Porsche Cayenne S

Design

Nesta última grande atualização do modelo atual, as mudanças representam um refinamento do Cayenne como já conhecemos, ainda que não deixe para trás a identidade visual típica dos modelos da Porsche. Por fora, traz novos faróis full-LED e também entradas de ar redesenhadas no para-choque frontal. Os pára-lamas dianteiros ficaram mais altos e arqueados. Na traseira, as lanternas foram atualizadas e logotipo ganhou design 3D

Vida a bordo

O Cayenne tem o maior patamar de luxo dentro da marca. Tem materiais sensíveis ao toque nos quatro cantos do carro, possibilidade de customização de estofamentos e costuras, além de opcional de duas marcas premium para o sistema de som (Bose, que é o mais em conta, e Burmester, o mais refinado). Além da acomodação ser primorosa para até 5 adultos, tem teto solar panorâmico bipartido que favorece demais a iluminação do interior

Equipamentos

O painel de instrumentos agora é totalmente digital, com tela curva de 12,6 polegadas (e outra de mesmo tamanho para a multimídia). A unidade testada tinha uma terceira tela diante do passageiro. O console agora traz controles de climatização (com quatro zonas de temperatura mais ventilação, duas para cada fileira), além de carregador de indução refrigerado. Ainda tem regulagem do banco traseiro para priorizar espaço dos ocupantes ou capacidade de malas. No mais, tem o pacote completo de assistências eletrônicas

Dirigibilidade

A dirigibilidade é impecável como se espera de qualquer Porsche. Os bancos são firmes, mas não deixam de lado a maciez que condiz com sua proposta familiar. A posição de dirigir é mais elevada, mas não prejudica a precisão. Ainda que não tenha a mais alta cavalaria, tem respostas ágeis e elásticas do seu motor que até dá alguns tiros em trocas de marchas e reduções. Os dois únicos pontos negativos são a impossibilidade de manter o câmbio apenas em modo manual (ele fica voltando ao automático com certa frequência), além da dificuldade de ver o head-up display quando ajustamos o banco em posições mais baixas