Sedã elétrico mais barato do Brasil vale a pena? Testamos e descobrimos

A entrada dos carros elétricos no mercado brasileiro tem derrubado preços e ampliado as opções do consumidor. É aí que surge a seguinte pergunta: qual é o mais barato do Brasil? Quando falamos de sedãs, quem ocupa esse posto é o JAC E-J7, sem mudanças desde janeiro de 2022 - quando foi lançado no país.

Pelos R$ 234.900 cobrados por ele, custa menos do que o recém-chegado BYD Seal - que é o segundo sedã elétrico mais em conta do Brasil, por R$ 296.800.

A JAC é uma das pioneiras no Brasil quando o assunto é carro elétrico. Aqueles que chegam primeiro (seja a montadora, seja o próprio cliente) têm sempre de enfrentar dois lados de uma mesma moeda - um mais positivo e o outro menos.

A parte boa é que há maior liberdade para ditar tendências e, com isso, a possibilidade de "nadar de braçada" é maior. A parte não tão boa é que, à medida que as demais surgem, o risco de ser superado por aquela que entrou na trilha já desbravada aumenta rapidamente.

Com isso, medidas interventivas acabam sendo essenciais para manter o apelo e a atualização dos produtos daquelas que chegaram primeiro. Para piorar, no caso desse segmento - o qual novas tecnologias não param de chegar o tempo todo e a custos cada vez mais baixos (para algumas) - a margem para erros e atrasos é muito menor.

Por isso que a defasagem dos carros elétricos chega mais rapidamente - ainda que isso não tenha qualquer relação com a degradação dos seus componentes, que ainda é um mito que assusta a muitos sem motivo algum (conforme já pudemos provar anteriormente no UOL Carros).

Dito tudo isso, como fica a vida do veterano E-J7 que, por um bom tempo, era a única opção totalmente elétrica abaixo dos R$ 500 mil? É o que vamos descobrir a seguir.

Imagem: Divulgação

Desvendando o JAC EJ7

Design: Por fora, o sedã se destaca pelas linhas de cupê, algo que aumenta o seu apelo mais esportivo. Na dianteira, aposta em elementos pintados de preto brilhante, faróis de LED afilados e algumas texturizações. Nas laterais, vemos linhas esguias que valorizam o comprimento do carro. Atrás, por sua vez, tem elemento luminoso afilado que percorre toda a tampa traseira. Por isso, no geral, o desenho do E-J7 está entre suas maiores virtudes.

Vida a bordo: O destaque vai para a acomodação dos ocupantes, já que tem ótimo espaço interno. A parte de acabamento também é boa e o design tenta unir o estilo futurista ao gosto de um consumidor mais maduro. Apenas a qualidade dos materiais é que poderia ser um pouco superior. Aliás, o teto solar bem que poderia ser panorâmico também. E se o ocupante do meio na fileira traseira tiver mais de 1,75 m, vai raspar a cabeça no teto, que é baixo.

Equipamentos: Ainda que as próprias telas que o carro dispõe em seu interior ajudem a compor um bom visual, elas não são nem as mais modernas, tampouco as maiores, mais intuitivas ou até mesmo as mais completas. O cluster digital tem boa nitidez, mas a multimídia (10,4"), em dias mais ensolarados, não tem o brilho necessário para impedir que a interface escureça. A ausência do carregador de celular por indução também é outro pênalti para sua categoria.

Dirigibilidade: É bastante silencioso ao rodar - até mesmo em velocidades de cruzeiro mais elevadas - e desenvolve velocidades com rapidez. Só não tem o melhor acerto de distâncias ao volante; fez muita falta o ajuste de profundidade da direção. Além disso, os pneus cantam com facilidade durante as retomadas de velocidade. Como se não bastasse, não se movimenta com tanta suavidade em marcha ré, o que dificulta balizas em espaços apertados.