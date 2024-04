Humano é infectado com gripe aviária a partir de gado leiteiro nos EUA

Em fevereiro de 2023, um menino de nove anos morreu do vírus no Camboja, somando-se às três mortes ocorridas no mesmo ano. Contudo, a gripe aviária que se espalha na Europa e na América do Norte cause infecções normalmente leves, explica Louise Moncla.

A gripe aviária já matou dezenas de milhares de mamíferos marinhos desde que se espalhou pela América do Sul, de acordo com o Comitê Científico de Investigação Antártica. As populações de aves marinhas estão sofrendo "declínios generalizados e extensos", de acordo com uma avaliação de impacto recente.

A doença também atingiu duramente as fazendas europeias, o que levou as autoridades francesas a elevarem o nível de risco para o "máximo" em dezembro. Na República Tcheca, as autoridades relataram em fevereiro que haviam abatido 140.000 aves, só em 2024.

França vacina patos

Gripe aviária Imagem: Peter Garrard Beck/Getty Images

Mais de 26 milhões de patos de criação receberam uma primeira injeção de vacina contra a gripe aviária, anunciou nesta terça-feira (2) o Ministério francês da Agricultura, numa campanha sem precedentes na Europa.