Por que algumas pessoas são canhotas? Genética pode explicar

Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo também controla a mão direita dominante. As fibras nervosas relevantes cruzam da esquerda para a direita na parte inferior do cérebro. Nos canhotos, o hemisfério direito controla a mão dominante. A questão é: o que faz com que a assimetria do cérebro se desenvolva de forma diferente nos canhotos?

Clyde Francks, neurobiólogo do Instituto Max Planck de Psicolinguística

As novas descobertas podem ter relevância no campo da psiquiatria. Embora a grande maioria dos canhotos não tenha nenhuma dessas condições, as pessoas com esquizofrenia têm cerca de duas vezes mais chances de serem canhotas ou ambidestras e as pessoas com autismo têm cerca de três vezes mais chances, disse Francks.

"Alguns dos genes que funcionam no cérebro em desenvolvimento durante o início da vida podem estar envolvidos tanto na assimetria cerebral quanto nas características psiquiátricas. Nosso estudo encontrou evidências sugestivas disso, e também observamos isso em estudos anteriores em que analisamos variantes genéticas mais comuns na população", acrescentou Francks.