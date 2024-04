'Fui à emergência com sintomas de gripe, e a médica receitou ivermectina'

Uma revisão de 14 estudos sobre o efeito da ivermectina, da Cochrane (rede internacional sem fins lucrativos), concluiu que nenhum dos estudos conseguiu comprovar que o medicamento tem efeito antiviral. A revisão analisou estudos sobre o efeito da ivermectina para tratar viroses, especialmente a covid-19.

O uso excessivo do remédio pode causar danos à saúde. O Instituto Brasileiro do Fígado, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, já alertaram que o abuso da ivermectina pode causar problemas de hepatite medicamentosa, além de efeitos inesperados em caso de interação com outros medicamentos. Segundo o Instituto Brasileiro do Fígado, cerca de 27% das hepatites agudas graves ou fulminantes no Brasil são de origem medicamentosa. E a ivermectina é um dos remédios com potencial de evolução para hepatite aguda.

A ivermectina é um antiparasitário de amplo espectro, explicam o professor da Faculdade de Medicina da Unesp e presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, Carlos Magno Fortaleza, e Marco Aurélio Sáfadi, professor de pediatria e infectologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. O medicamento tem ação contra uma série de vermes intestinais, como ascaris e ancilóstomos. E ainda contra alguns ectoparasitas, como o causador da pediculose, o piolho e o agente causador da escabiose (espécie de pequeno carrapato).

A ivermectina tem um grande uso, tanto na saúde humana quanto animal. No entanto, não há nenhuma evidência de que ela tem atividade contra doenças virais, como gripe, resfriado comum ou covid. Essa foi uma das grandes notícias falsas divulgadas durante a pandemia da covid-19. E, neste momento, quando arrefece a pandemia, começam a surgir algumas informações sobre a sua ação contra outras viroses respiratórias e até contra a dengue. Mas é uma informação que não tem nenhum embasamento científico e é refutada por estudos consistentes. Portanto, não há recomendação de seu uso para essas situações.

Carlos Magno Fortaleza

Ministério da Saúde diz que não há eficácia

O Ministério da Saúde voltou a ressaltar que, em relação à ivermectina, "não há nenhuma eficácia comprovada sobre o medicamento para o tratamento de viroses, incluindo a covid-19". No Sistema Único de Saúde (SUS), a ivermectina só é prescrita para infecções parasitárias.