4 materiais que não podem ir ao micro-ondas e você deve estar usando errado

Alguns tipos de plástico, quando aquecidos, liberam substâncias como, a dioxina, o bisfenol A (BPA) e os ftalatos. As duas últimas, são conhecidos por serem disruptores endócrinos, ou seja, substâncias que imitam os hormônios humanos. Por isso, estudos sugerem que o BPA possa alterar a função tireoidiana, no processo de puberdade e prejudicar o desenvolvimento fetal, enquanto as dioxinas poderiam acarretar em prejuízos ao sistema imunológico e reprodutivo. Já os ftalatos, que permitem ao plástico ser mais maleável, estão possivelmente relacionados ao aumento no risco de alguns tipos de câncer.

No entanto, existem recipientes de plástico que não contêm essas substâncias e, então, podem ser usados no micro-ondas, sem risco de migração das substâncias nocivas. Muitas pessoas temem, por exemplo, o policarbonato, um tipo de plástico muito usado em embalagens. De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), "considerando-se os dados reais de migração de Bisfenol A, [...] tanto de utensílios plásticos de policarbonato [...], pode-se afirmar que a exposição humana diária a essa substância está consideravelmente abaixo da TDI, que é seu limite seguro de ingestão".

Se na embalagem estiver escrito que o recipiente pode ser usado no micro-ondas, a embalagem deve ser aprovada pela Anvisa, e portanto pode ser usada.

2. Papel-filme

Também conhecido como plástico-filme ou PVC, nem todos os tipos são recomendados para aquecer os alimentos no micro-ondas, é importante verificar se a Anvisa liberou o produto que você comprou. Mas mesmo esses, por serem muito finos, podem derreter quando expostos ao calor, por isso, o ideal é evitar esse tipo de plástico.

Quando os papeis-filme não possuem liberação da Anvisa, o contato do alimento com os elementos nocivos à saúde ocorreria por conta do vapor de água gerado que, ao se condensar, respinga sobre a refeição. No entanto, caso você queira fazer com que o vapor saia lentamente do alimento, uma opção mais sustentável possa ser usar um recipiente com tampa (ambos feitos com materiais que possam ir ao micro-ondas), e deixá-lo parcialmente aperto, com a tampa para o lado.