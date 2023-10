Alzheimer: diagnóstico precoce importa, mas é preciso saber como tratar

"Quando tem diagnóstico de doença grave, precisa pensar em fazer o que quer, aproveitar os momentos, pensar em como quer deixar seus pertences e relações com filhos, pais, trabalho. E, muito importante, em como você quer ser cuidado", diz Schultz.

Para ele, essa atitude, junto com o tratamento não medicamentoso, é ainda mais eficaz do que os remédios. É que o tratamento inclui terapias cognitivas, acompanhamento nutricional, fonoaudiológico e prática de exercícios físicos.

"Todas essas medidas aumentam as conexões cerebrais, as sinapses, como se o cérebro fizesse exercícios e funcionasse de forma mais adequada", explica Aurélio Pimenta Dutra, neurologista do Fleury Medicina e Saúde.

Mas enquanto os medicamentos que retardam a velocidade de progressão dos sintomas estão disponíveis no SUS, as outras terapias são mais difíceis de acessar —ou porque são caras ou não são oferecidas amplamente no serviço público.

O ponto é que o diagnóstico precoce só faz sentido também se o acesso aos tratamentos existir. "Cerca de 50% dos municípios têm terapias integrativas, que não são específicas para pessoas com demência, então você tem um quadro enorme de pessoas que precisam do serviço. Então, é um pouco cruel", comenta Elaine.

Para contribuir com essa demanda, o Instituto Não Me Esqueças mobiliza políticas públicas em nível nacional e, localmente, em Londrina, oferece serviços a quem precisa. Há um espaço com oficinas e atividades cognitivas, grupos de apoio a pacientes e familiares, além de experiências que estimulam a participação social e o vínculo familiar.