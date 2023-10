Paciente canta e toca violão enquanto tumor no cérebro é retirado

Ele teve a primeira convulsão em uma noite de março. "Estava dormindo, acordei e caí no chão. Minha esposa chamou a ambulância e os médicos disseram que poderia ser devido ao estresse."

Dois meses depois, houve a segunda convulsão, que também não foi investigada. Ele esteve de novo na unidade de saúde, tomou um calmante e voltou para casa.

O neurocirurgião Carlos Alberto Mattozo, que realizou a operação, informa que sempre que ocorre uma convulsão pela primeira vez é preciso investigar a causa, que pode ser um tumor cerebral, caso do músico.

No início de julho, Maurício teve a terceira convulsão, que, diferentemente do ocorrido nas anteriores das quais se recorda, diz não ter lembrança alguma do que houve antes de acontecer o episódio.

Ele relata que estava no estúdio gravando com uma cantora e chegou um primo dela para acompanhá-la. Ela iria gravar dez composições. No final da quinta música, ele sugeriu tomarem um café.

É a última lembrança dele antes de acordar no hospital, internado para exames, pois caiu ao se dirigir à cozinha e ficou uma hora desmaiado. A sorte foi que o primo da cantora o segurou, livrando-o de bater a cabeça no chão.