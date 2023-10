Atum in natura, em água ou em óleo? Saiba escolher a opção mais saudável

Na hora de escolher a embalagem de atum, muita gente fica na dúvida: será que a melhor opção é o atum sólido (in natura), em óleo ou água? A resposta para essa pergunta depende do objetivo de cada pessoa, afirma a nutricionista Evie Mandelbaum, que participou do segundo episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

O atum em lata é uma alternativa saudável e prática para quem busca uma fonte de proteína e ômega-3. A única ressalva é ter, em média, cerca de 362 mg de sódio, enquanto a versão fresca contém apenas 30 mg. Mas é importante comparar as embalagens antes de comprar, pois existem opções com teor mais baixo de sódio.

In natura ou em água. "Se você quer economizar um pouco de calorias, a melhor opção é o in natura ou em água", recomendou a nutricionista.