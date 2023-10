Todo enlatado ou congelado é ruim? Saiba escolher opções mais saudáveis

Se for um alimento in natura ou que você preparou em casa, não tem problema congelar e isso, inclusive, facilita a vida. O grande ponto não é o congelamento em si, mas qual alimento congelado você está consumindo. Evie Mandelbaum

"As diretrizes de todos os órgãos oficiais científicos dizem: 'para de comer comida ultraprocessada'. Isso porque são alimentos ricos em gordura trans, gordura saturada, excesso de sal, de açúcar, calorias e estão correlacionados com as doenças da modernidade, como sobrepeso, pressão alta, diabetes, colesterol infarto e AVC", acrescentou a nutricionista.

Congelar a comida caseira leva à perda de nutrientes? Segundo a nutricionista, a perda é mínima e vale a pena pela praticidade que o congelamento oferece à rotina.

Mandelbaum também compartilha uma dica para que o congelamento caseiro não se torne uma atividade cansativa.

"Aquela história de ficar cinco, seis horas cozinhando para congelar tudo e ajudar na praticidade, isso pode ser um problema, porque você fica supercansado e depois 'pega um bode daquilo'. O que que a gente pode fazer? Fez um arroz? Já faz logo 1 kg, congela um monte de potinho", sugeriu a nutricionista. "Fez o feijão ou frango assado? A mesma coisa".

Só é preciso ficar de olho no tempo que a tupperware vai ficar na geladeira, para não deixar o conteúdo estragar: comida congelada pode ficar, no máximo, 90 dias dentro do congelador.