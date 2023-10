O que é embolia gasosa, condição que levou Saulo Poncio à UTI

O cantor e influenciador Saulo Poncio, 27, está na UTI desde terça-feira (3), diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca. Ele sentiu fortes dores no tórax e precisou ser hospitalizado com urgência, diz nota publicada no Instagram.

"Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas", diz o breve comunicado. "Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados."

Saulo, que tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram, é irmão da influenciadora Sarah Poncio e filho do pastor Márcio Poncio, da Igreja da Nuvem e suplente no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. O cantor tem três filhos com a também influenciadora Gabi Brandt.