De ladinho, tesoura: guia sexual 'ReumaSutra' traz alivio para quem tem dor

Nada de forçar os braços, por exemplo, e se "pendurar" na outra pessoa, se o desconforto estiver nos membros superiores.

Dor nas costas e no quadril: prefira as posição em que esteja deitada em um lugar confortável.

Há quem sofra mais enquanto está deitada: opte por posição em que você fique sentada ou em pé.

A partir do momento que ela vê que é capaz e que o corpo dela funciona do ponto de vista sexual, ela acredita mais no potencial. Do ponto de vista sexual, o paciente com dor crônica, seja qual for a causa, tem sua via de prazer da excitação, do orgasmo. Tudo está tudo intacto, é só relaxar e deixar fluir. Lilian Fiorelli, ginecologista especialista em sexualidade

Imagem: iStock

O que mais ajuda na hora do sexo? Médicas contam

Faça o tratamento da doença. Após diagnóstico, é fundamental seguir o tratamento corretamente, como uso de medicações e prática das terapias aliadas, dependendo do caso. Se o sexo for um problema, é importante conversar com o médico.