'Entra na cabeça e leva à loucura': como excesso de barulho afeta a saúde?

Com o fim do home office, Mariana teve que voltar de vez para São Paulo. Ela e os vizinhos iniciaram uma luta contra a dark kitchen e o barulho diminuiu um pouco. Além disso, instalou um teto retrátil para a área dos quartos. Mesmo assim, durante a noite, quando a cidade fica silenciosa, o som é tão irritante que tem que fechar todas as portas da casa para conseguir pegar no sono. "Como o barulho é constante, já que a operação funciona de manhã até a madrugada, ele entra na cabeça e te leva à loucura. Não dá para esquecê-lo", reclama.

Esse estresse causado pelo barulho pode ainda resultar em danos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e o agravamento de doenças crônicas, alerta o cardiologista Cláudio Domênico. "A poluição sonora é capaz de desencadear a liberação pelo organismo do hormônio cortisol, afetando a pressão arterial, os níveis de colesterol e elevando a glicose", diz. Pesquisas até mostram que os efeitos da poluição sonora são comparáveis ao do fumo passivo.

Qual o limite?

O coordenador de marketing Tiago Mendes, 33, sofria tanto com o barulho que decidiu se mudar do apartamento em que morava, na rua Frei Caneca, no bairro Cerqueira César, menos de um ano depois que o alugou. "Sempre achei uma boa região para morar, perto do centro da cidade, onde tem muita vida social. Porém, com seis meses de locação, começaram as obras de madrugada para consertar as tubulações de gás da rua. Dava para ouvir tudo, o martelar dos tubos, os trabalhadores conversando e ouvindo música", conta.

Ao mesmo tempo, teve início durante o dia uma obra da linha laranja do metrô, em uma rua paralela, e Tiago, que trabalha 100% home office, teve que lidar com o barulho ininterruptamente.