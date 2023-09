Masturbar-se demais faz mal? Os mitos e verdades para ter prazer sem culpa

Como saber se tenho masturbação compulsiva?

Quanto a atividade começa a afetar negativamente a saúde e o bem-estar da pessoa, é necessário refletir sobre sua frequência. Assim, a masturbação compulsiva é quando há um desejo irresistível e persistente de se masturbar, repercutindo de modo negativo em sua vida diária.

Entre os sinais que podem indicar a masturbação compulsiva, estão:

Perda de foco nas atividades cotidianas

Não conseguir chegar ao orgasmo no sexo com outras pessoas

Frequência excessiva

Isolamento social

Sentimento de culpa ou vergonha

A masturbação compulsiva pode ser resultado da interação de fatores físicos, psicológicos e sociais. É possível citar entre eles a fuga para lidar com sentimentos como ansiedade, estresse, solidão e depressão.

Há ainda a questão da repetição e do reforço do hábito ao longo do tempo, que se relaciona ao sistema de recompensa (liberação de dopamina), alterações hormonais que podem influenciar o desejo sexual, dependência de pornografia etc.