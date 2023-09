Quatro dicas para aproveitar melhor o congelador (e a dieta)

Porções pequenas: Congelar os alimentos em pequenas porções evita desperdício e ajuda a descongelar a comida mais rapidamente. Para aproveitar melhor o espaço do freezer, congele as porções no sentido horizontal, usando sacos plásticos indicados para isso, o que deixa o empilhamento mais fácil.

Recipientes apropriados: Além dos sacos herméticos, conte com potes de plástico e de vidro. Sempre que possível, utilize recipientes com tamanho aproximado do que têm os alimentos após a preparação, para economizar espaço.

Lista: Deixe na porta do congelador uma lista indicando o que está armazenado. Isso é bom para a hora de fazer as compras e para planejar as refeições.

Etiquetas: Adote o uso de etiquetas para identificar o nome do alimento e a data em que foi congelado. Cole-as nos potes e sacos plásticos antes de levar ao freezer. Siga o prazo de até três meses para consumir o alimento, deixando os produtos mais antigos na parte da frente.

Esta é a versão online para a edição desta segunda-feira (11/09) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Quer emagrecer de forma saudável?

Assinantes UOL têm acesso a 250 Cardápios para Emagrecer, com receita e lista de compras da semana, para organizar as refeições e seguir a dieta à risca.