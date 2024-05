Momentos de terror: 'Tive minhas fotos divulgadas em site de prostituição'

A empresária e influenciadora digital Eleni Soares Ribeiro, 45, teve suas fotos divulgadas em um site de anúncios de acompanhantes. A publicação oferecia encontros com ela em um local discreto no Distrito Federal por R$100. Eleni, que trabalha divulgando festas e shows, diz ter sido abordada de forma agressiva por homens, sem entender o motivo, até que sua sobrinha descobriu a postagem.

Os momentos de terror foram vividos a partir de janeiro, quando passei a ser disputada por homens que talvez tivessem pago adiantado pelo serviço e queriam ser atendidos. Em alguns lugares onde estive divulgando eventos, me deparei com homens enlouquecidos querendo falar comigo. Alguns chegavam a parar e pegar em meu braço, cabelo, ou tentavam me beijar, ou me agarrar. Comecei a desconfiar de onde tantos homens teriam vindo, já que não tinha intimidade com nenhum deles.

O que aconteceu:

Eleni percebeu um aumento significativo de seguidores masculinos em suas redes sociais. Com o assédio, ela parou de publicar os locais onde estava e começou a ficar mais em casa. Mas, as investidas sexuais não pararam.