Lan Lanh relembra 1º encontro com Nanda Costa: 'Ela chegou com uma cachaça'

Logo no primeiro encontro, que só vingou após os esforços de uma cupido especial, Lan Lanh, que completa 10 anos de relacionamento com a atriz Nanda Costa, mostrou uma personalidade doce e delicada, diferente das impressões de quem a via apenas como a percussionista rock n'roll.

No programa "Maria vai com os Outros", do Canal UOL, Lan Lanh contou que, enquanto escolheu um espumante rosé para o primeiro encontro, Nanda chegou com uma cachaça por acreditar que a bebida combinaria com Lan, que na verdade não é adepta do destilado.