RJ: Homem é preso suspeito de matar namorada grávida com lâmina de barbear

Vítima foi morta com corte no pescoço. No dia do crime, Kayque chegou a pedir para ir à casa da namorada, mas ela recusou. Apesar disso, ele foi até a residência e, usando uma lâmina de barbear, cortou o pescoço da vítima, o que causou a sua morte. O corpo de Kaylane foi encontrado pela irmã de 11 anos.

O bebê também não resistiu e morreu. Não há informações sobre quantas semanas de gestação a jovem estaria. A família disse ao Bom Dia RJ (TV Globo) que não sabia que a jovem estava grávida. Um exame foi realizado no IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a gestação.

Kayque teria confessado o crime às autoridades. O homem alegou que ele e a jovem não tinham um relacionamento sério e eram apenas "ficantes", divulgou a emissora.

Justiça mantém a prisão de suspeito

Justiça do Rio de Janeiro converteu prisão de Kayque em preventiva (por tempo indeterminado). Em audiência de custódia nesta terça-feira (19), a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da "prova de existência do crime e indício suficiente de autoria".

Na audiência, a defesa do homem, representada pela Defensoria Pública, pediu a liberdade provisória dele. O advogado argumentou que Kayque era réu primário e alegou ele se entregou às autoridades, segundo a decisão, obtida por Universa.