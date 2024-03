Vídeo mostra homem levando corpo de mulher morta dentro de saco em SP; veja

Corpo da vítima estava envolto por um colchão dentro de um saco. Jhenifer usava as mesmas roupas que vestia no dia de seu desaparecimento. A identidade dela foi confirmada por familiares. Em seguida, o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para ser submetido a exames de necropsia.

Suspeito foi preso na tarde de ontem. Ele foi identificado pela polícia após análise das imagens e admitiu ter ocultado o corpo de Jhenifer, mas negou que a tenha matado e responsabilizou um outro homem pela autoria do crime.

O segundo suspeito, de 24 anos, também foi preso, mas negou que tenha sido o responsável pelo assassinato. Segundo a polícia, ele culpa o colega, que teria assassinado a vítima por enforcamento. A motivação para o crime não foi revelada. Os dois seguem detidos preventivamente.

O homem filmado transportando o corpo é natural de Pernambuco e era foragido da Justiça do estado. Ele cumpria pena de 17 anos por roubo no regime semiaberto, mas não se apresentou no presídio e fugiu. O outro suspeito de 24 era foragido da Justiça de São Paulo pelo crime de tráfico de drogas. Como não tiveram os nomes revelados, não foi possível localizar suas defesas.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.