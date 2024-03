Meu marido não me deixa participar das finanças de casa. Como resolver?

As mulheres ainda enfrentam dificuldades para participar das finanças das famílias, mesmo quando elas colaboram com o pagamento das despesas. Esse é o caso de uma seguidora de Universa que enviou uma pergunta para o quadro "Metendo a Colher", com apresentação da colunista Cris Fibe.

"Meu marido diz que é melhor com contas matemáticas, por isso é ele quem cuida da parte financeira. Me sinto desconfortável de ficar dependente dele e não estou por dentro de tudo. Como resolver?"

Seguidora de Universa