PM é preso suspeito de agredir e matar jovem em discussão em posto na BA

A Polícia Civil prendeu hoje o policial militar suspeito de matar a tiros uma jovem de 23 anos em um posto de combustíveis durante uma discussão em Ilhéus (BA).

O que aconteceu

PM estava com mandado de prisão em aberto. O pedido feito pela polícia à Justiça ocorreu sob sigilo para preservar o inquérito policial, que reúne todos os elementos probatórios que comprovam a materialidade e autoria do crime, informou o delegado Helder Carvalhal de Almeida.

Motivação do crime seria ato fútil, diz delegado. A Polícia Civil informou que "a situação iniciou com um desentendimento entre a vítima e a tia do autor. O policial tomou partido da tia e começou as agressões, culminando no homicídio", detalhou. As investigações ainda continuam. O suspeito, identificado como João Wagner Madureira, passou por exames periciais.