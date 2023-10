Uma em cada cinco meninas se casa antes dos 18 anos na América Latina

O diagnóstico "é dramático", concordou Luz Patricia Mejía, secretária técnica do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (Mesecvi). Dezoito países da região proíbem o casamento antes dos 18 anos de idade, mas 22 permitem exceções.

Sistema funcional

Segundo um estudo do comitê de especialistas do Mesecvi, os países que fixam em 18 anos a idade mínima legal para o casamento, sem exceções, são Antígua e Barbuda, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana e Trinidad e Tobago. Outros decretaram os 16 anos, com exceções: Brasil, Barbados, Belize, Bolívia, Dominica, Granada, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Peru, Santa Lúcia e Uruguai.

Há países em que sequer é necessário ter completado 16 anos, salvo exceções, como Argentina, Bahamas, Colômbia, Cuba, Guiana, Haiti, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname e Venezuela. "Ou seja, permitimos socialmente que isso aconteça", ressalta Luz, alertando que "existe uma prevalência de uniões informais" envolvendo meninas de 8 ou 9 anos.

Para Alejandra Mora, o sistema autoriza "porque é funcional, porque essas meninas e adolescentes acabam sendo prestadoras de serviços domésticos, de cuidados, de trabalho e até de trabalho sexual".

O número de Casamentos e Uniões Infantis, Precoces e Forçadas (MUITF) na região "se manteve nos últimos 25 anos", informou Rocío Muñoz, assessora do Fundo de População da ONU. Se nenhuma ação for tomada, "no ano de 2030 teremos a segunda porcentagem mais elevada", advertiu, coincidindo com o lançamento da campanha #antesdelos18NO.