Mente aberta e sempre atrás de novidade: como são os aquarianos no sexo

Para conhecer um pouco mais sobre o comportamento sexual dos nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro, conversamos com um time de especialistas em astrologia. Eles revelam, a seguir, diversas peculiaridades sobre a turma de Aquário.

Surpresas desde o começo

O aquariano não se incomoda em ser diferente. Ao contrário disso, gosta de se manter fora da caixinha. Da mesma forma que foge de padrões, Aquário sente prazer ao surpreender. Isso pode ser sentido já nas preliminares nada básicas, com estímulos bem peculiares. O nativo do signo também encontra maneiras de provocar o outro com frases sacanas, antes e durante a transa. Isso quando as palavras picantes não são acompanhadas por uma pegada mais "selvagem".

Explorador nato

Verdade seja dita, o nativo de Aquário ama explorar as zonas erógenas do corpo (dele e o do par) para atingir o clímax. Além do mais, está sempre disponível para experimentar posições, brincadeiras, fantasias e estímulos novos, muito por conta de Urano, seu planeta regente. Ir além do convencional o deixa ainda mais estimulado.

Quanto mais amigo, melhor!

Aquário não tem receios ou limites no sexo, mas precisa ter ligação e ser bem próximo da(s) pessoa(s) com quem encara todo tipo de experiência. Ele prefere, inclusive, sentir que existe uma boa amizade entre os dois (ou três, quatro?) para conseguir concretizar todos os seus desejos, sem neuras ou preocupações.