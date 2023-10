É urgente acelerar o relógio para garantir a equidade de gênero

De acordo com o relógio do Fórum Econômico Mundial, que mede o ritmo do progresso da igualdade de gênero no mundo, serão necessários 131 anos para atingir a paridade entre meninas e meninos. É o equivalente a dizer que as desigualdades apenas seriam eliminadas em 2154. Não há dúvida de que precisamos agir para acelerar esse relógio. Afinal, olhar para as meninas hoje é melhorar o presente e o futuro de toda a sociedade.

Um dos caminhos mais efetivos para alcançar este objetivo é fortalecer a participação de meninas e mulheres na vida política e em posições de liderança. Para quebrar o ciclo de discriminação e violência, é necessário que elas sejam ouvidas e respeitadas nas discussões da sociedade civil, além de garantir a sua participação ativa nas decisões que as afetam.

O PL 1243/2019, agora Lei nº 17.788/2023, mostra que as meninas podem e devem participar da política. A ideia, a escrita, o protocolo e a apresentação deste projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo foram protagonizadas por um grupo de meninas da Plan International Brasil, com auxílio do meu mandato. Sancionada pelo governador esta semana, a lei insere no calendário oficial estadual o dia 11 de outubro como Dia da Menina.