É hora de discutir o impacto da ação humana na Lua

Os estratigrafistas —geólogos que estudam as camadas de rochas e sedimentos— procuram um impacto global mensurável das atividades humanas no registro geológico. De acordo com suas pesquisas, o ponto de partida para o Antropoceno foi identificado como tendo começado na década de 1950 como consequência, entre outros, dos testes de bombas nucleares.

Para alertar a Humanidade e evitar a extensa destruição no espaço que causamos na Terra, pode ser eficaz acrescentar um "Antropoceno lunar" à escala de tempo geológico da Lua.

Os argumentos para um Antropoceno lunar são interessantes. Pode-se dizer que, desde o primeiro contato humano com a superfície da Lua, temos visto um impacto antropogênico. E é provável que esse impacto cresça drasticamente. Isso é apresentado como justificativa para uma nova época geológica para a Lua.

Danificando a Terra

Essa nova "época humana" é muito debatida entre estratigrafistas e pesquisadores de outras disciplinas. Para os pesquisadores e artistas de ciências humanas, a importância do Antropoceno está no poder que o conceito tem de evocar a responsabilidade humana por levar o sistema da Terra a um ponto de inflexão.

Em The Shock of the Anthropocene, os historiadores Christophe Bonneuil e Jean-Baptiste Fressoz argumentam que a nova época humana implica o reconhecimento de que os avanços tecnocientíficos —que impulsionaram economias sociopolíticas baseadas no extrativismo, no consumo e no desperdício— levaram aos extensivos danos que observamos na Terra atualmente.