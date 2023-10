Apesar da bateria, Galaxy Watch6 é o melhor smartwatch para Android

Se você tem um celular Android e procura um relógio inteligente, dificilmente encontrará um modelo mais completo do que o Galaxy Watch6.

Tilt testou a versão de 44 mm do modelo e, de cara, é bom deixar claro que é praticamente impossível falar da linha Galaxy Watch e não dizer que ela é o "Apple Watch da Samsung". Não que o modelo da Apple seja uma espécie de sinônimo para relógios inteligentes, especialmente se considerarmos que diversas marcas oferecem produtos do tipo, mas sim pelo fato de que ele só funciona em iPhone. No caso do Galaxy Watch, ocorre o contrário: ele só não funciona em iPhone.

Lançado no Brasil no fim de julho, o aparelho é encontrado no site da marca a partir de R$ 2.249,10, mas sai mais barato na Amazon: R$ 1.969,82.