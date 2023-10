'Hipnotizante', relógio com meteoritos reais pode custar até R$ 1,2 milhão

Único, hipnotizante e visual literalmente cósmico. Essas são apenas algumas das descrições possíveis do relógio suíço recordista do Guinness Book pelo maior número de inserções de meteoritos em um relógio.

Trata-se do Cosmopolis, peça da relojoaria suíça Les Ateliers Louis Moinet, que homenageia o suíço astrônomo inventor do cronógrafo — tipo de cronômetro para medir e registrar pequenos intervalos de tempo transcorridos.

O recorde foi verificado em 31 de julho, mas apenas no final de setembro o Livro dos Recordes fez sua divulgação, após cerimônia de entrega de certificado com representantes do Guinness na Suíça.