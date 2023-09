Txai Suruí Imagem: Gabriel Uchida/Divulgação

Aliás, os únicos que gostam de dizer que estavam em São Paulo desde sempre e que no fundo sentem-se donos daqui são aqueles fugidos por perderem tudo na crise do café, que abalou o interior paulista na década de 1930. Depois de chegarem aqui sem nada nos bolsos ou nas mãos, apenas vinte anos depois podiam apresentar já o título de membro da família Paulista Quatrocentona.

Enquanto a aceleração do tempo funciona para uns, os migrantes, herdeiros dos pedreiros construtores da São Paulo nas alturas, ainda lutam, na fila do pão e nas ocupações das periferias, por um documento de posse.

Todos vieram do nada, mas alguns vieram mais do nada do que outros.

É curioso como aqueles que vieram "do nada" temem a sua imagem ancestral refletida no espelho dos carros que passam pelo centro da capital paulista. Tão estranho como o fato de que a menor reserva indígena do país, na região do pico do Jaraguá, contando apenas com dois alqueires atualmente demarcados, ou seja, "quase nada", ainda assim esteja em litígio com empreendedores imobiliários para ser implantada em toda a sua extensão.

Padre Júlio recebeu, recentemente, mais uma ameaça de morte. Desta vez por parte de um aposentado que o ameaçava dizendo que "seus dias de reinado vão acabar". Declaração ambígua para quem lembra que Jesus dizia que "meu reinado não é deste mundo". "Reinado", subentenda-se, não é a paróquia de São Miguel Arcanjo, pela Pastoral do Povo, dando de comer aos moradores de rua, mas sua fama e reconhecimento.