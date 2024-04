"Hell's Kitchen" e "Stereophonic" empatam com maior número de indicações ao Tony Awards de 2024

(Reuters) - O musical "Hell's Kitchen", da cantora Alicia Keys, e a peça "Stereophonic", inspirada no rock dos anos 1970, lideraram as indicações para os prêmios Tony de 2024, a maior honraria do teatro norte-americano, seguidos por "The Outsiders", "Cabaret at the Kit Kat Club" e "Appropriate".

As indicações, anunciadas pelo comitê do Tony nesta terça-feira, também incluem várias nomeações para "Merrily We Roll Along", "Water for Elephants", "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch" e "Suffs".

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de 16 de junho, que também marca o 77º aniversário da premiação que homenageia os talentos da Broadway.