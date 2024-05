Nicole Puzzi, símbolo sexual nos anos 70, rebate julgamentos

Babá de sua filha era uma mulher trans: "Ela era muito ingênua e nunca soube que a Juliana era uma mulher trans, eu soube quando bati o olho. Contratei, porque ela precisava de emprego e eu de uma babá, era uma pessoa honesta. Não foi uma questão".

Não ao preconceito: "Se fosse pesar tudo que passamos por ela ser uma mulher trans eu a teria demitido, mas não fiz isso, enfrentei. Em todos os prédios em que moramos, o síndico fazia uma reunião para expulsá-la, com direito a abaixo-assinado com assinatura de todos os moradores. Eu virava o demônio. Sempre fui uma pessoa moderna, porque fui criada para ter a cabeça aberta."

Fez as pazes com o passado: "Eu me desculpei, reconciliei e perdoei aqueles que me fizeram mal e a quem magoei também. Não tenho arrependimentos! Comemoro as coisas boas e não há nada que chegue para mim que ache muito ruim. Sou feliz!".