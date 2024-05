Ana Hickmann após boatos de que estaria grávida: 'Respeitem nossos corpos'

Ana Hickmann, 43, fez um longo desabafo após boatos de que estaria grávida. A apresentadora pediu respeito aos corpos das mulheres.

O que aconteceu

A apresentadora iniciou o desabafo lembrando que viveu durante anos a pressão estética, com a sua carreira de modelo. "Eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo", disse.

Anos após, ela achava que teria a liberdade de viver sem a imposição, mas se deparou com comentários negativos. "Esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo. 'Será que ela está grávida?'. 'Nossa, como ela engordou'. 'Está caidinha'", afirmou ela.